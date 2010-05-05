Черновецький хоче приставити до кожного ветерана по «тимурівцю»

Мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ планує відновити тимурівський рух у столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Координаційної ради з питань підготовки відзначення 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ пообіцяв, що у найближчі два місяці він зможе доповісти про відновлення цього руху. «Ми закріпимо за кожним ветераном школярів. Тим більше, що школярі самі висловлювати таке бажання», - сказав він.

Крім того, мер повідомив, що Київ виділив 9 млн. грн. із власного бюджету на одноразову допомогу ветеранам війни. За його словами, Герої Радянського Союзу отримають по 1500 грн., їхні вдови - по 200 грн., інваліди війни отримають по 100 грн.

Також Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ запевнив вище керівництво держави, що у Києві усе готове для проведення параду до Дня Перемоги 9 травня та інших урочистостей. Мер Києва прозвітував про те, що місто прикрашене і прибране. «Впевнений, що Київ відсвяткує достойно», - сказав він.

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, 8 травня один з найбільших квіткових годинників у світі почне у Києві “символічний відлік мирного життя”, що надасть святу особливого колориту.