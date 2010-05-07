Кучма вважає важливим примирення ветеранів УПА і Радянської армії

Колишній Президент Леонід КУЧМА вважає важливою проблему примирення ветеранів УПА і Радянської армії і сподівається на її вирішення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«Ніколи в суспільстві ні при якому Президенті не відкидалося питання примирення. Але не гамузом (це треба робити), а так, як це відбувалося у світі», - сказав Л.КУЧМА.

За словами колишнього Президента, сьогодні є можливість подивитися на ці проблеми з історичної точки зору, а не лише розглядати їх з точки зору якихось політичних міркувань. «Тому, я думаю, що цей процес повинен відбуватися без лозунгів, без ейфорії, тоді б він відбувався набагато швидше, ніж це відбувається сьогодні», - підкреслив Л.КУЧМА.

Говорячи про підготовку в Україні до святкування 65-річчя Перемоги, Л.КУЧМА висловив думку, що «це абсолютно природно і абсолютно заслужено перед тими, хто кував цю перемогу».