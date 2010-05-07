Під Одесою відкрили меморіал 250 донецьким воїнам-шахтарям (фото)

У селищі Чорноморське Одеської області урочисто відкрили меморіал воїнам-шахтарям, які загинули під час Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької міської ради, меморіал було відкрито вчора за участю віце-прем`єр-міністра Бориса КОЛЕСНІКОВА й Донецького міського голови Олександра ЛУК’ЯНЧЕНКА, представників влади Одеси, ветеранів Великої Вітчизняної війни, керівників і представників профспілкових організацій вугільних підприємств, мерів шахтарських міст і журналістів.

Меморіал є комплексом, у центрі якого - монумент шахтаря з мечем у руці. Висота монумента від основи кургану становить більш як 14 метрів, самого пам`ятника - 5,5 метра, а стели - 9 метрів. Загальна вага монумента – 14 тонн. Меморіал, автором якого став відомий донецький скульптор Віктор ПІСКУН, був вилитий у Центральних ремонтно-механічних майстернях комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу».

У прес-службі відзначили, що будівництву меморіалу передувала велика дослідницька робота, яку провів Добродійний фонд «Маршал Жуков». Ініціатива увічнити пам`ять воїнів-шахтарів була озвучена секретарем Донецької міської ради Миколою ЛЕВЧЕНКОМ ще два роки тому. Крім того, впродовж двох років велися пошукові роботи в архівах і вивчалися всі обставини, пов`язані з останнім боєм шахтарів. Паралельно цьому йшов збір коштів на спорудження монумента.

Головну фінансову підтримку надав Добродійний фонд Б.КОЛЕСНІКОВА, який і організував роботу зі створення монумента.

За словами самого Б.КОЛЕСНІКОВА, «для Донбасу це велика честь - зробити свій скромний вклад для увічнення пам`яті наших земляків, які загинули, захищаючи Одещину».

О.ЛУК’ЯНЧЕНКО повідомив, що перед відкриттям пам`ятника провели перепоховання останків 42 воїнів, знайдених під час його будівництва.

Довідка УНІАН. У серпні 1941 року при обороні Одеси, в період перших важких боїв на ближніх підступах до міста, 250 донецьких воїнів-шахтарів ціною власного життя ліквідували загрозу захоплення 412-ої стаціонарної батареї берегової оборони і запобігли прориву противника до міста. Усі вони героїчно загинули в селищі Чорноморське.