У листі з Харківщини в Чехію митники знайшли 4 вищі нагороди СРСР

Напередодні Дня Перемоги інспектори Чопської митниці виявили у міжнародному поштовому відправленні вищі нагороди СРСР.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної митної служби України.

Як зазначається у повідомленні, рекомендований лист з Харківської області до Чеської Республіки був відправлений приватною особою. Згідно чинного законодавства, такі міжнародні поштові відправлення не повинні містити жодних матеріальних вкладень. Тому, коли працівники Чопської митниці за допомогою технічних засобів митного контролю встановили, що у листі знаходяться вироби з металу, було прийнято рішення оглянути вміст конверту.

Під час проведення митного огляду поштового відправлення інспектори митниці виявили у конверті чотири вищі нагороди СРСР. Відправник намагався незаконно переправити за кордон Золоту Зірку Героя Радянського Союзу, орден Леніна, орден «За личное мужество» та орден Богдана Хмельницького, зазначили у прес-службі.

Згідно статті 17 Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» особисті нагороди не дозволені до пересилання у міжнародних поштових відправленнях. За даним фактом складено протокол про порушення митних правил.

Нагороди вилучено до рішення суду.