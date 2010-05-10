"Свобода": заборона на перевезення до Києва не завадить акції біля ВР

Львівська обласна організація ВО «Свобода» візьме активну участь у протестній акції опозиційних сил 11 травня біля Верховної Ради, попри безпрецедентні заходи, до яких вдається влада, аби перешкодити цьому.

Про це заявила УНІАН депутат Львівської обласної ради, голова ЛОО ВО «Свобода» Ірина СЕХ.

За її словами, після участі представників львівської організації ВО “Свобода” в акції 27 квітня біля Верховної Ради у перевізників, з якими були укладені угоди, «почалися проблеми».

Як заявила І.СЕХ, перевізника з Кам‘янка-Бузького АТП Львівщини, який надавав транспорт для «свободівців», було звільнено, «транспортна прокуратура «зайнялася» іншими перевізниками, працівники ДАІ також проводять «профілактичні розмови» з перевізниками області».

«Не дивлячись на перешкоди, які нам створюються, сьогодні виїзд зі Львова представників обласної організації буде обов‘язково, і представники львівської «Свободи» візьмуть участь в акції протесту 11 травня біля стін парламенту», - наголосила І.СЕХ.

За її словами, під стінами парламенту «свободівці» вимагатимуть денонсації «харківських угод», відставки уряду Миколи АЗАРОВА.

Як повідомлялося, за даними представників опозиційних сил, у регіонах керівництво ДАІ проводить «профілактичні бесіди» із перевізниками, під час яких «рекомендує» не здійснювати перевезення учасників політичних акцій, що в майбутньому будуть проводитись в столиці, а особливо - 11 травня 2010 року.