Під час отримання хабаря затриманий заступник головного лікаря

У Чернівецькій області викрито заступника головного лікаря районної лікарні, котрий вимагав 800 дол. хабара від місцевої жительки за надання довідки про ступінь інвалідності її дочки та направлення документів для оформлення регресних виплат.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, зловмисника затримано під час одержання частини хабара в сумі 1,6 тис. грн.

Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.