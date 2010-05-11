У Сумах з 22-метрового флагштока викрали прапор України

У Сумах у ніч на 10 травня невідомі викрали Великий Державний прапор України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на апаратній нараді при міському голові Сум повідомив начальник Зарічної райдержадміністрації міста Вадим ВАЩЕНКО.

Прапор розміром 6 м на 4 м було піднято на 22-метровому флагштоку у центрі міста в 2008 році до Дня Державного прапора України.

В.ВАЩЕНКО відзначив, що зняти прапор було складно: ручка механізму, який підіймає і опускає полотнище, зберігається в РДА.

Міський голова Сум Геннадій МІНАЄВ доручив керівнику Зарічної РДА подати заяву до міліції.