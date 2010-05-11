В Макіївці накрили нелегальний шахтний комплекс

У Макіївці Донецької області міліція виявила масштабне нелегальне шахтне виробництво.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

За словами начальника спецвідділу обласного Управління держслужбы боротьби з економічною злочинністю Олександра ВИБОРНОВА, незаконний видобуток вугілля виявлено на території Гірницького району Макіївки. «Нелегальний шахтний комплекс налічував 10 «копанок» і розташовувався на території залишеного дачного селища», - сказав начальник спецвідділу.

За його словами, за даним фактом порушено кримінальну справу за статтею 240 Кримінального кодексу України (порушення правил охорони надр), описано близько 500 тонн вугільної маси, вилучено гірничо-шахтне устаткування.

«Зібрано всі необхідні матеріали дослідчої перевірки, організовані заходи щодо ліквідації «копанок», ведеться пошук організаторів», - зазначив О.ВИБОРНОВ.