У Чорнобилі показник захворювань на рак – один з найнижчих

У районі Чорнобиля показник захворюваності на рак – один з найнижчих в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головний онколог України, директор Національного інституту раку України Ігор ЩЕПОТІН сьогодні на брифінгу перед відкриттям Конгресу директорів онкологічних інститутів країн СНД.

За його словами, в Україні довгі роки спекулювали на темі високих показників захворюваності онкологією на територіях Чорнобиля. «Проте саме там, а це північний захід країни, рівень захворюваності один з найнижчих. Така статистика», - зазначив І.ЩЕПОТІН.

Він підкреслив, що найчастіше хворіє на рак населення східних і південних регіонів, найнижчі ж показники – на півночі, заході і в центрі України.

Він також проінформував, що в Україні щороку захворює на рак 165 тисяч людей, 90 тисяч щороку вмирає.

«Кожен третій чоловік і кожна п`ята жінка мають шанс захворіти на рак. Сьогодні на обліку перебуває близько мільйона громадян. Найбільш поширені онкопатології у чоловіків - рак легенів, шлунка, рак передміхурової залози, товстої кишки і підшлункової залози. У жінок - рак молочної залози, товстої кишки і онкогінекологія, зокрема рак шийки матки», - зазначив головний онколог України.