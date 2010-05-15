Міністр: зарплата міліціонера має бути не нижче середньої по регіону

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ вважає, що зарплата співробітника міліції має бути не нижчою від середньої по регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора в Києві під час «гарячої» телефонної лінії.

«Думаю, як тільки економіка заворушиться, займатимемося зарплатою. Я ставлю завдання, щоб заробітна плата, наприклад, сержанта, була не нижча від середньої заробітної плати по місту», - сказав міністр, зазначивши, що, на жаль, нинішній бюджет МВС не дозволяє значно підняти співробітника міліції зарплату.

Відповідаючи на запитання, яким чином вирішуватиметься житлова проблема правоохоронців, А.МОГИЛЬОВ сказав, що з цього приводу «є розуміння керівництва країни». У той же час він зазначив, що не може обіцяти вирішення цієї проблеми найближчим часом.

«Але те, що вона не виходитиме з поля зору керівництва МВС, – це однозначно», - сказав міністр.