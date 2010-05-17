В об'єднанні Газпрому і Нафтогазу немає практичної вигоди для України?

Експерти не бачать практичної вигоди для України від об`єднання «Газпрому» і «Нафтогазу».

Про це свідчить експертне опитування, проведене Інститутом Горшеніна щодо можливостей такого об`єднання і його наслідках.

Директор енергетичних програм центру «Номос» Михайло ГОНЧАР вважає, що нічого нового в пропозиції прем`єр-міністра Російської Федерації Володимира ПУТІНА об`єднати «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» немає. «Власне кажучи, таку ідею Росія озвучила буквально через кілька років після розпаду СРСР. Вона звучала трохи по-іншому: «Відновлення організаційної і технологічної єдності енерго-транспортної інфраструктури колишнього Радянського Союзу», - сказав експерт. М.ГОНЧАР також низько оцінив можливі вигоди України від такого об`єднання. Зокрема, експерт вважає безперспективною можливість отримання Україною доступу до видобутку газу на території Росії. «Це - чиста пропаганда, не більше того. За законодавством Російської Федерації, родовища з обсягом запасів 50 млн. тонн і більше щодо нафти і 70 млрд. куб. метрів і більш щодо газу відносяться до категорії стратегічних і не підлягають передачі іноземному інвестору. Родовища з меншими запасами для нас великого інтересу не представляють. Більше того, газ можна видобути там, але знову-таки, його треба буде здати «Газпрому». Потім «Газпром», згідно встановленій процедурі, постачить його в Україну, але зовсім не за пільговою ціною», - сказав експерт. Він також зазначив, що не бачить для України перспектив отримання російських інвестицій для розвитку газотранспортної інфраструктури: «У самого «Газпрому» немає грошей на інвестиції. Він недофінансовує геологорозвідку і сектор видобутку. Як максимум, він може забезпечувати виконання поточних ремонтів для підтримки технічного ресурсу. Так це «Нафтогаз» і так робить, незважаючи на всі складнощі», - сказав М.ГОНЧАР.

Уповноважений екс-президента України Віктора ЮЩЕНКА з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ вважає, що однією з головних цілей такого об`єднання є придбання Росією прямого доступу до українського споживача газу. «Нам потрібно чітко розуміти, що Росія зараз робить усе можливе, щоб виключити Україну зі списку основних транзитерів енергоресурсів зі сходу на захід. При цьому Росія хоче зберегти контроль над українською ГТС, оскільки це контроль над великим ринком збуту газу. Слід бути готовим до того, що через 3-5 років ми не будемо транзитною державою, а будемо просто банальним споживачем. Тому треба мати власну ГТС, яка могла б працювати як у реверсному, так і в аверсному режимі і постачати газ незалежно від того, звідки він прийшов: із заходу чи сходу», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Генеральний директор Фонду національної енергетичної безпеки (РФ) Костянтин СИМОНОВ, навпаки, не вважає, що основне завдання Росії полягає в тому, щоб одержати контроль над українським збутом газу. «Контроль над збутом можна одержати набагато простіше. Можна використовувати нові правила регулювання європейського ринку («третій пакет законопроектів про лібералізацію ринку електроенергії і природного газу»), де чітко сказано про те, що власник труби взагалі не має права створювати перешкоди власнику газу, а може тільки надавати йому послугу з транспортування. Він не може просто купувати газ, а потім його перепродувати», - сказав К.СИМОНОВ. Експерт також скептично оцінив можливість участі будь-яких українських компаній у видобутку газу на російській території. «Ключова проблема в тому, що всі хороші родовища розібрані і зайвого нічого немає. Є родовища, що вимагають дуже серйозних інвестицій. Для того, щоб таке родовище освоїти, потрібні десятки мільярдів доларів. В України таких грошей немає», - сказав К.СИМОНОВ.

Експерт Лабораторії політичного аналізу Зоя БАЛЛО, у свою чергу, вважає, що реальних перспектив об`єднання «Газпрому» і «Нафтогазу» не існує. «Давайте не забувати, що ось уже друге десятиліття ніяк не реалізується ще один міфічний проект – російсько-український газотранспортний консорціум. З досить примітивної причини - сторони просто не можуть зрозуміти, що вносити в його статутній фонд. Хоча сама по собі ідея об`єднати дві національні компанії – прекрасна провокація. Особливо якщо врахувати, що до складу російського «Газпрому» входять тільки газовидобувні і газотранспортні потужності, а в НАК «Нафтогаз України» - нафто- і газодобування і нафто- і газотранспортування. Навряд чи на це підуть представники нинішньої української влади, що є одночасно власниками свердловин», - сказала З.БАЛЛО.