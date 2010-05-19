Прямі інвестиції до України у I кварталі скоротилися на 39%

У першому кварталі п.р. іноземні інвестори вклали в економіку України 717,1 млн. дол. США прямих інвестицій, що становить 61% надходжень аналогічного періоду 2009 року.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

Згідно з повідомленням, в цілому приріст загального обсягу іноземного капіталу в економіці країни, з урахуванням його переоцінки, втрат і курсової різниці, за підсумками 2009 року становив 98,3 млн. дол., що становить 12% рівня січня-березня 2009 року.

За даними Держкомстату, приріст іноземного капіталу у звітному періоді спостерігався на підприємствах, які здійснюють фінансову діяльність, – на 214,7 млн. дол., на підприємствах торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів, предметів особистого споживання – на 30,2 млн. дол., а також на будівництві – на 6,6 млн. дол.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в України на 1 квітня 2010 року становив 40 млрд. 007,4 млн. дол., що на 0,2% більше обсягів інвестицій на початок 2010 року, і з розрахунку на одну особу становить 872,1 дол.

Сума кредитів і позик, одержаних підприємствами України від прямих інвесторів, на 1 квітня 2010 року становила 5 млрд. 517,1 млн. дол. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, враховуючи позиковий капітал, на 1 квітня 2010 року становив 45 млрд. 524,5 млн. дол.

У січні-березні 2010 року з України в економіки інших країн світу вкладено 587,8 млн. дол. прямих інвестицій. Інвестування здійснювалося переважно у вигляді акцій. Інвестиції з України здійснені до 47 країн світу, основна їх частка направлена на Кіпр (93,4%).

Обсяг прямих інвестицій з України в економіку країн світу, з урахуванням їх переоцінки, втрат і курсової різниці, на 1 квітня 2010 року становив 6 млрд. 793,2 млн. дол.

Сума кредитів і позик, наданих українськими підприємствами, на 1 квітня 2010 року становила 125,2 млн. дол. Загальний обсяг прямих інвестицій в економіки інших країн світу, враховуючи позиковий капітал, становив 6 млрд. 918,4 млн. дол.