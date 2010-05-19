Вибух у морському порту Бердянська: загинув 36-річний чоловік

На території Бердянського морського торгового порту (м. Бердянськ Запорізької області) у результаті вибуху невстановленого пристрою загинув 36-річний чоловік - слюсар підприємства.

Як повідомили УНІАН у керівництві Запорізького главку міліції, НП сталася сьогодні вранці.

"За попередніми даними, чоловік намагався розібрати якийсь - невстановлений на даний момент - предмет, внаслідок чого і стався вибух. Чоловік одержав численні травми і поранення, не сумісні з життям, і помер в кареті "Швидкої", - повідомили в ГУ МВС України в Запорізькій області.

Зараз співробітники міліції і прокуратури за даним фактом проводять дослідчу перевірку: з’ясовують обставини і причини трагедії.