На українському фондовому ринку обвал – індекс ПФТС упав на 12,16%

На українському фондовому ринку сьогодні стався обвал – індекс ПФТС, станом на 16.05, упав на 12,16% - до 674,67 пунктів, повідомляє сайт біржі.

Індекс «Української біржі», станом на 16.08, упав на 9,68% - до 1679,60 пунктів.

Як зазначають експерти, на український фондовий ринок продовжує мати негативний вплив ситуація в єврозоні.