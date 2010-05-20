На українському фондовому ринку обвал – індекс ПФТС упав на 12,16%
17:22, 20 травня 2010Суспільство
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Негативний вплив ситуації в єврозоні
На українському фондовому ринку сьогодні стався обвал – індекс ПФТС, станом на 16.05, упав на 12,16% - до 674,67 пунктів, повідомляє сайт біржі.
Індекс «Української біржі», станом на 16.08, упав на 9,68% - до 1679,60 пунктів.
Як зазначають експерти, на український фондовий ринок продовжує мати негативний вплив ситуація в єврозоні.
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