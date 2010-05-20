Європейським бізнесменам байдуже, є в Криму російський флот чи ні

Голова Представництва ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА вважає, що базування в Севастополі Чорноморського флоту РФ не може негативно впливати на залучення в місто інвестицій з Євросоюзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Севастополі за підсумками конференції, що відбулася тут, в рамках реалізації проекту ЄС «Спільна ініціатива щодо співпраці в Криму».

«Коли ми починали програму «Спільна ініціатива ЄС щодо співпраці в Криму», російський флот був тут, і ми ніколи не висували ніяких умов щодо присутності або відсутності російського флоту в Севастополі», – сказав він.

Ж.ТЕЙШЕЙРА вважає, що для залучення інвесторів владі слід створити «необхідну юридичну базу, дружні відносини». «І тоді інвестиції стануть реальністю», – заявив він.

Дипломат також зазначив, що у ЄС є цілі, які «полягають в тому, щоб залучити або допомогти Севастополю і Криму залучити інвестиції».

«Ми надаватимемо допомогу, підтримуватимем ідею створення агентства з інвестицій. Але інвестори самі вирішуватимуть», – додав Ж.ТЕЙШЕЙРА.

Він висловив переконання, що важливо, щоб у Криму і Севастополі був створений «клімат, який буде привабливим для інвесторів». «Тоді, враховуючи порівняльні переваги і наявні активи, допоможуть інвестиціям, залучать їх сюди», – сказав він.

«Інвестори хочуть, щоб було певне середовище, необхідне для роботи. І той факт, що у вас є військова база, і інші чинники – я не думаю, що це впливатиме на їх роботу, на їх інвестиції і бізнес», – відзначив Ж.ТЕЙШЕЙРА.