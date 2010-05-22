СБУ викрила канал працевлаштування іноземців у Києві

У ході здійснення комплексу заходів з протидії нелегальній міграції співробітники СБУ викрили зловмисників, які нелегально працевлаштовували іноземців у Києві

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що керівники однієї зі столичних комерційних структур, без укладання відповідних договорів із забудовниками та дозволів на працевлаштування залучали до будівельних робіт іноземних громадян - вихідців з Середньоазіатського регіону.

20-30-річні нелегали відпрацьовували по 12 годин на добу на важких підсобних роботах при зведенні будинків та котеджів у передмісті столиці. За це вони отримували харчування та помешкання у приміщеннях, не призначених для проживання, на території промислової зони під Києвом.

19 травня у ході спільного рейду співробітників СБУ та МВС на декількох будівельних майданчиках у Солом`янському районі столиці затримано 15 громадян Узбекистану.

Органами МВС прийнято рішення про депортацію іноземців на батьківщину. Стосовно громадян України, які організували роботу протиправної схеми працевлаштування нелегалів, вирішується питання про притягнення до відповідальності згідно з чинним законодавством.