Україна хоче створити зону вільної торгівлі з Росією

Україна має намір створити з Російською федерацією зону вільної торгівлі за правилами Світової організації торгівлі, заявив міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО в інтерв`ю польському виданню Gazeta Wyborcza.

"Пріоритетом є економіка, проекти, які забезпечать економічне зростання та вплинуть на добробут наших громадян", - сказав він.

За словами К.ГРИЩЕНКА, українська влада розраховує на співробітництво з Росією у сфері модернізації газотранспортної системи, у ракетно-космічній та авіабудівельних галузях, ядерній промисловості, суднобудівництві і транспортних проектах.

При цьому К.ГРИЩЕНКО не став коментувати ремарку польського журналіста про те, що в деяких оглядачів складається враження, що Україна йде на значні поступки Росії, зауваживши лише, що властям обох країн доводиться вирішувати "найбільш серйозні проблеми".

Міністр наголосив, що Україна має намір вести однаково прагматичну закордонну політику, як з Росією, так і з США та Європейським Союзом.

"Ми хочемо поглиблювати відносини з нашими традиційними партнерами і шукати нових. Завдяки цьому наша закордонна політика буде більш прагматична та реалістична", - сказав міністр.