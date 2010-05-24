В Сумській області з’явився залізничний ретро-вокзал

У Сумській області на залізничній станції «Веринський завод» з’явився ретро-вокзал з інтер’єром початку минулого століття.

Як передає кореспондент УНІАН, віднині тут можна відпочити на старовинних диванах, оцінити красу кахлю вокзальної печі, попити чаю в ажурній альтанці, почути сигнал станційного дзвону. Роботи з реконструкції вокзалу і прилеглої території виконані фахівцями Сумського будівельно-монтажного експлуатаційного управління.

Як повідомили у Головному управлінні промисловості та розвитку інфраструктури Сумської облдержадміністрації, вокзал у стилі «ретро» – ідея начальника Південної залізниці Віктора ОСТАПЧУКА: саме він запропонував до початку нинішнього сезону літніх пасажирських перевезень зробити пасажирам такий дарунок.