Іноземні розвідки вербували українців, погрожуючи заразити СНІДом?

Колишній голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявляє, що іноземні розвідники вербували українців, погрожуючи заразити СНІДом.

Про це він заявив у інтерв’ю УНІАН, коментуючи те, що за другу половину 2009 і 2010 рік СБУ затримала близько десяти шпигунів, зокрема, російських, у тому числі співробітника ФСБ Володимира ОЛЕКСАНДРОВА.

На запитання “Враховуючи нашу міцну кооперацію із Росією, як ви гадаєте, будуть поводитися із російськими розвідниками: судитимуть чи відпустять?”, В.НАЛИВАЙЧЕНКО відповів так: “Справа не в правилах поводження із російськими розвідниками. Потрібно чітко зрозуміти наявність загроз і деструктивну роботу закордонних спецслужб проти громадян України, секретоносіїв та навіть проти території України. Найбільша загроза – вона нікуди не ділася – це загроза територіальній цілісності держави. Сепаратизм. Ця загроза залишається, і будь-яка іноземна спецслужба, яка стоїть за цим, не лише головний ворог для спецслужб України, а й для всієї правоохоронної системи України”.

За словами екс-керівника української спецслужби, “ФСБ не заперечувала проти затримання згаданих вами офіцерів, бо їх взяли на гарячому, задокументували і з санкції прокуратури головний організатор був заарештований і повинен бути притягнутий до відповідальності, згідно законодавства України. І в подальшому, якщо представники іноземних спецслужб будуть займатися деструктивною діяльністю, в українських спецслужбах достатньо професіоналів, щоб і надалі їх зупиняти”.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО нагадав, що “головний фігурант останнього шпигунського скандалу, полковник ФСБ, був затриманий в Одесі. Матеріали тоді були передані до суду з висуненням обвинувачення. Тепер треба запитати в СБУ та Прокуратурі, який зараз статус цієї справи. Щодо практики передачі або непередачі заарештованих осіб, це загальносвітова практика. Але є принципові питання. Спочатку повинна бути визнана ступінь провини та збитки, які ця група під керівництвом цього конкретного шпигуна завдала”.

За його словами, “це цілком конкретна військово-розвідувальна діяльність на нашій території проти наших громадян. Якщо людину вербують шприцом, погрожуючи, що введуть або вірус СНІДу, або якусь іншу небезпечну хворобу, якщо погрожують здоров’ю її дітей, - це той самий бандитизм, але під прикриттям спецслужб”.

На запитання “Це робила група старшого співробітника ФСБ ОЛЕКСАНДРОВА?”, екс-голова СБУ відповів: “Я наводжу приклади, скажімо так, з відкритих джерел. Але якщо вони є, то це має бути визнано в судовому порядку, затребувано роз’яснення, чому так діяли проти наших громадян...”

В.НАЛИВАЙЧЕНКО переконаний, що на це має бути політична воля нового керівництва України. “Я переконаний - повинна бути, незалежно від того, які це шпигуни, румунські чи російські, чи якоїсь іншої держави. Потрібно діяти на упередження і не давати на нашій території розгортати іноземні розвідувальні мережі”, - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

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