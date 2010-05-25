Прапорщик захистив посольство США від зловмисника з ножем і собакою

Посол США в Україні Джон ТЕФФТ зустрівся сьогодні з прапорщиком внутрішніх військ України Петром КУЧЕРИНОЮ, який допоміг затримати озброєного нападника на посольство, і вручив йому цінний подарунок.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України.

Крім того, Посольством США в Україні підготовлено лист-подяку керівництву внутрішніх військ МВС України за професійні дії прапорщика П.КУЧЕРИНИ. Сьогодні керівництво вручить прапорщику грошову премію в розмірі 1 тис. грн.

В прес-службі зазначили, що 23 травня прапорщик П.КУЧЕРИНА, охороняючи дипломатичне представництво США, близько 2-ї години ночі побачив невідомого чоловіка, який з ножем намагався потрапити на територію посольства. Він був із собакою бійцівської породи. З криком "зараз все підірву" зловмисник пішов на військовослужбовця з ножем. Його не зупинили ні попереджувальний постріл з травматичної зброї, ні постріли на ураження. Лише після застосування П.КУЧЕРИНОЮ сльозогінного газу порушник почав тікати. Під час його переслідування П.КУЧЕРИНОЮ та працівником внутрішньої охорони диппредставництва нападник поранив охоронця ножем. Наздогнавши порушника, прапорщик знову застосував сльозогінний газ, а потім ударив гумовим кийком, але той зник у житловому будинку. Незабаром зловмисника було затримано.

Наразі стосовно нього порушено кримінальну справу за ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.