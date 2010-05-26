625 тисяч фальшивих рублів обміняли в дніпропетровському банку

Працівники міліції та СБУ в Дніпропетровській області затримали на Кіровоградщині громадянина Росії, який протягом дня обміняв в одному з банків у Дніпропетровську 625 тис. фальшивих російських рублів.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС в області.

14 травня до Індустріального райвідділу міліції Дніпропетровська зателефонували працівники місцевого відділення одного з комерційних банків, які після перевірки засумнівалися у дійсності 625 тис. російських рублів, які вони купили у невідомого чоловіка протягом дня. У гривневому еквіваленті ця сума становить більш як 160,5 тис. Фахівці-криміналісти, що дослідили в лабораторії сумнівні гроші, дійшли висновку, що купюри номіналом 1000 рублів Банку Росії є фальшивими і виготовлені за допомогою копіювально-множильної техніки шляхом струменевого та електрографічного друку.

При затриманні 37-річного зловмисника було вилучено 1,25 млн. російських рублів з ознаками підробки, 2600 грн., ніж, 8 SIM-карток операторів мобільного зв’язку Росії та України.

Слідчим відділом Індустріального райвідділу міліції Дніпропетровська проти громадянина РФ порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей). Ведеться слідство.