У Києві зменшили комунальні тарифи для релігійних організацій

Столична влада знизила тарифи за теплову енергію та послуги централізованого опалення, водопостачання та водовідведення для релігійних організацій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це заявив заступник голови КМДА Віталій ЖУРАВСЬКИЙ.

«Столична влада прийняла дуже важливе рішення – ціна на теплову енергію та послуги централізованого опалення і постачання гарячої води для релігійних організацій встановлена на рівні тарифів для населення», – сказав В.ЖУРАВСЬКИЙ.

Нагадаємо, що раніше релігійні організації оплачували комунальні послуги за тарифами для комерційних установ. Нові тарифи набули чинності з 1 травня поточного року.

Наприклад, якщо релігійна організація столиці, наразі мова йде про Свято-Михайлівську парафію Української православної церкви Київської єпархії «Храму на честь 1000-ліття Хрещення Київської Русі», за 2009 рік за теплову енергію та послуги централізованого опалення за старими тарифами сплатила 71 тис. грн., а за послуги водопостачання та водовідведення - 5,6 тис. грн., то за новими тарифами у 2010 році вона сплатить 32,4 тис. грн. (на 54,4% менше) та 4,4 тис. грн. (на 21,4% менше) відповідно.

Синагога Бродського за 2009 рік за теплову енергію та послуги централізованого опалення за старими тарифами сплатила 90,7 тис. грн., а за послуги водопостачання та водовідведення - 22 тис. грн. За відповідними підрахунками, у 2010 році вона сплатить 41,6 тис. грн. (на 54,2% менше) та 15,5 тис. грн. (на 29,5% менше) відповідно.

«Забезпечення життєдіяльності релігійних організацій міста є одним із пріоритетних завдань київської влади. Питання щодо вирішення проблем з комунальними тарифами було найбільш нагальними у цьому плані, адже релігійні організації є неприбутковими та діють за рахунок пожертв населення. Крім того, вони здійснюють значну соціальну роботу серед незахищених верств населення. Міська влада Києва завжди надавала усіляке сприяння релігійним організаціям у соціальній роботі та з розумінням ставилась до їх проблем і потреб, тому було прийняте рішення щодо зниження тарифів. Це дасть змогу покращити умови духовного та соціального служіння релігійних організацій у суспільстві», – додав В.ЖУРАВСЬКИЙ.

Він пояснив, що, згідно з розпорядженням КМДА від 30 квітня ц.р., ціна на теплову енергію для релігійних організацій становить 199,57 за 1 Гкал. На послуги з централізованого опалення: 218,93 грн. за 1 Гкал у разі наявності будинкових засобів обліку теплової енергії, та 5,36 грн. за 1 Гкал у разі їх відсутності. Тариф на послуги з централізованого постачання гарячої води при наявності у приміщенні засобів обліку гарячої води становить 14,36 грн. за 1 куб. м. Централізоване постачання холодної води та водовідведення холодної та гарячої води коштують: 2,33 грн. за 1 куб. м. (холодна вода), та 1,98 за 1 куб. м. (водовідведення).

За інформацією В.ЖУРАВСЬКОГО, у Києві станом на 1 січня 2010 діє 1096 релігійних організацій, у тому числі на території столиці здійснюють свою діяльність 46 релігійних центрів та 20 управлінь, 836 громад, 105 місій, 44 духовні навчальні заклади, 23 монастирі та 22 братства. Водночас, релігійні організації для своєї богослужбової діяльності використовують 158 культових будівель та 41 пристосоване для богослужінь приміщення. Серед функціонуючих культових споруд – 49 пам`яток архітектури. Окрім цього, для забезпечення своєї діяльності релігійні громади столиці будують нові культові споруди.