Міліція наголошує: загортання пива у пакет не врятує від штрафу

Штраф за розпивання спиртних напоїв у громадському місці накладається зокрема якщо пляшки були загорнуті в пакет.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції головний фахівець відділу моніторингу дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ Олексій ЛАЗАРЕНКО.

За його словами, законодавство передбачає санкції саме за розпивання спиртних напоїв у громадських місцях, незалежно від того, в пакетах були пляшки чи ні. Крім того, він відзначив, що загортання пляшок у пакети може трактуватися як приховування злочину. За словами О.ЛАЗАРЕНКА, загортання пляшок із спиртним у пакети відповідає лише законодавству США, де законом встановлено, що будь-яка річ, вміщена в пакет, вже є приватною власністю людини. В Україні такої норми не існує. Тому співробітники міліції можуть оштрафувати або затримати людину за фактом розпивання алкоголю.

У свою чергу, перший заступник начальника Департаменту кримінальної міліції у справах дітей МВС України Юрій ШИРОКИЙ відзначив, що за час після введення заборони на розпивання спиртних напоїв у громадських місцях, скоротилася кількість дітей, які скоюють злочини в стані алкогольного сп`яніння.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня 2010 року парламент прийняв закон "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обороту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів", яким заборонений продаж пива і слабоалкогольних напоїв особам, які не досягли 18 років, а також на територіях навчальних закладів, закладів охорони здоров`я, в торгових організаціях, які здійснюють торгівлю товарами дитячого і спортивного асортименту.

Крім того, заборонене куріння тютюнових виробів у ліфтах і таксофонах, у закладах охорони здоров`я, навчальних закладах, на дитячих і спортивних майданчиках, у під`їздах житлових будинків, у підземних переходах, у громадському транспорті.

Крім того, заборонено продаж тютюнових виробів «поштучно (окрім сигар) і в упаковках, які містять менш як 20 сигарет».

Також під час проведення масових заходів органам місцевого самоврядування надається право встановлювати додаткові заборони та обмеження щодо споживання пива (окрім пива в пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв і куріння тютюнових виборів.

Крім того, збільшено штрафні санкції за порушення вимог закону.