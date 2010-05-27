Федерація профспілок, в якій 267 тисяч підприємців, обрала нового голову

VII з’їзд Федерації профспілок працівників кооперації та інших форм підприємництва України, який відбувся у Києві 26 травня 2010 року, змінив назву організації на «Федерація профспілок працівників малого та середнього підприємництва України» та обрав нового голову Федерації – В’ячеслава РОЯ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Федерації.

Довідка УНІАН. Федерація профспілок працівників малого та середнього підприємництва України створена у січні 1990 року. Вона не входить до Федерації профспілок України (ФПУ).

До складу Федерація профспілок працівників малого та середнього підприємництва України входять: Всеукраїнська профспілка працівників малого та середнього бізнесу «Єднання»; Всеукраїнська профспілка працівників-мігрантів в Україні та за її межами; Всеукраїнська профспілка працівників недержавного сектору «Столиця-Регіони»; Полтавська обласна професійна спілка працівників недержавних підприємств «Співдружність»; Дніпропетровська обласна профспілка працівників кооперації та інших форм підприємництва; Запорізька професійна спілка підприємців автомобільного ринку; Чернігівська професійна спілка підприємців «Єдність».

В організаціях, що входять до складу Федерації, налічується біля 267 тисяч членів. З серпня 1996 р. по травень 2010 р. Федерацію очолювала Наталія КОЖЕВІНА, котру VII з’їзд обрав Почесним головою Федерації.

В.РОЙ, 38 років, з червня 1999 року очолював Всеукраїнську профспілку працівників недержавного сектору «Столиця-Регіони».