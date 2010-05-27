На Землі очікується рідкісне явище: дві магнітні бурі упродовж п'яти днів

Земля вже в найближчу добу опиниться в зоні підвищеної інтенсивності сонячного вітру, пов`язаного з так званою корональною дірою на Сонці. У зв`язку з цим, як повідомляє newsru, на планеті очікується рідкісне явище - дві магнітні бурі з інтервалом лише кілька днів, одна з яких починається у четвер, інша - 31 травня.

За словами науковців, геомагнітні збурення з різною інтенсивністю триватимуть аж до початку червня. Вважається, що вони можуть призводити до збоїв в роботі систем зв`язку і навігації. А також впливати на самопочуття людей, викликаючи головний біль, безсоння, перепади тиску. Щоправда, багато медиків вважають, що дія магнітних бур на здоров`я перебільшена.

Учені передбачають мінімальний рівень геомагнітної активності (індекс Kp дорівнюватиме п`яти), проте не виключають, що люди з підвищеною чутливістю можуть зреагувати і на нього.