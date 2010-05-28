Світовий банк і МВФ рекомендуть ліквідувати банк «Надра»

Світовий банк (СБ) і Міжнародний валютний фонд (МВФ) вважають більш доцільним ліквідацію проблемного банку «Надра», ніж ухвалення рішення про його рекапіталізацію за рахунок бюджетних коштів без належного аналізу можливостей із відновлення нормальної роботи фінустанови.

Про це в коментарі газеті «Экономические известия» повідомив керівник служби зовнішніх зв`язків представництва СБ в Україні Дмитро ДЕРКАЧ.

«Відповідно до кращих міжнародних практик, та й власних нормативних актів уряду, рішення про державні інвестиції в проблемний банк має бути засноване на ретельному аналізі витрат і альтернативних механізмів вирішення проблем банку або виведення його з ринку, базуючись на розумному аудиті. Якщо такі інвестиції проводяться спільно з приватним інвестором, то має бути проведена оцінка відповідності інвестора критеріям придатності й ділової репутації, а також здатності інвестора підтримати банк шляхом авансових внесків у капітал при належному бізнес-плані. За відсутності задовільного аналізу, який би підтримував інше рішення, нашою рекомендацією було мінімізувати витрати бюджету за допомогою виведення банку «Надра» з ринку через ліквідацію або купівлю активів і пасивів банку після відкликання ліцензії», - зазначив Д.ДЕРКАЧ.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня перший заступник голови НБУ Анатолій ШАПОВАЛОВ повідомив, що на засіданні експертно-аналітичної ради було схвалено рішення про входження в капітал банку «Надра» уряду й приватного інвестора на паритетних умовах.

28 квітня 2010 року А.ШАПОВАЛОВ заявив, що регулятор схвалив пропозицію про купівлю банку «Надра» інвестором із Австрії, який пропонує вкласти в банк 5 млрд. грн. за умови, що уряд візьме участь у капіталі цієї кредитно-фінансової установи на рівні контрольного пакета. При цьому для стабілізації роботи банку «Надра», за оцінками НБУ, необхідно 10 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Банк «Надра» розпочав свою діяльність у жовтні 1993 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 квітня 2010 року активи банку становили 25,080 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 24,184 млрд. грн., зобов`язання – 24,601 млрд. грн., власний капітал – 479,059 млн. грн., статутний капітал – 390,363 млн. грн.

У першому кварталі 2010 року банк «Надра» одержав прибуток у розмірі 4,365 млн. грн., 2009 рік банк закінчив зі збитком 1,364 млрд. грн.

Акціонерами банку є компанії Novartik Trading Limited (60,9967%) і Manmade Enterprises Limited (30,7406%).

З 10 лютого 2009 року в банку «Надра» введена тимчасова адміністрація, з 10 лютого 2010 року Нацбанк продовжив її дію ще на один рік – до 9 лютого 2011 року.