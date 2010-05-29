Росія планує отримати тотальний контроль над деякими галузями України?
Думка експерта
Росія має намір отримати тотальний контроль над високотехнологічними галузями України.
Таку думку висловив директор Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Валентин БАДРАК у своїй статті для тижневика «Дзеркало тижня».
За його словами, в ієрархічному порядку важливості для Росії перелік підприємств високотехнологічної галузі виглядає таким чином: АНТК ім. Антонова, ВАТ «Мотор Січ», НВКГ «Зоря-Машпроект», ДАХК «Артем» і ФСК «Море».
Як вважає експерт, свідоцтвом того, що Москва має намір отримати контроль над цими підприємствами, є, зокрема, слова віце-прем`єра РФ Сергія ІВАНОВА про те, що Росія пропонує США провести спільні роботи з виробництва літаків Ан-124 "Руслан". При цьому, як зазначає В.БАДРАК, російський чиновник «не посоромився» мимохідь зазначити, що мова йде не тільки про можливість його спільного виробництва, але і про «розподіл прав».
«Ставлення до України з таким явним нехтуванням партнерства ще до створення механізму інтеграції свідчить як мінімум про те, що в планах РФ — тотальний контроль над високотехнологічними галузями України», — підсумовує експерт.