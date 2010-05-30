Помер керівник фонду "Демократичні ініціативи"

29 травня на 55-му році життя помер директор фонду "Демократичні ініціативи" Ілько Кучерів.

В 2010 році у Кучеріва було діагностовано рак легенів, він проходив курс хіміотерапії.

На сайті фонду "Демократичні ініціативи" у записі, датованому 28 травня, Кучерів повідомляє, що "залишається оптимістом".

Ілько Кучерів - один з засновників Народного руху та засновник фонду "Демократичні ініціативи".

Українська правда