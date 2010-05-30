Рідкісний випадок: браконьєри отримали тюремний строк
04:35, 30 травня 2010Суспільство
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У Черкаській області
Звенигородський районний суд Черкаської області засудив до тюремного ув’язнення трьох місцевих браконьєрів.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в Звенигородському районному суді, браконьєрів засуджено до позбавлення волі строком від 4 до 6 місяців.
Суд визнав їх винними у скоєнні злочину, передбаченому ст. 185 ч.2 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Під час затримання міліціонери виявили у браконьєрів 82 кг риби та 6 сіток.
Це рідкісний випадок в області, коли браконьєрів засуджують до позбавлення волі, зазвичай їх лише штрафують як адміністративних правопорушників.
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