Сьогодні вступає в дію новий графік руху потягів “Укрзалізниці”

З 30 травня вступає в дію новий графік руху потягів “Укрзалізниці” на 2010/11 роки.

За інформацією прес-служби “Укрзалізниці”, зокрема, у графіку збережено курсування потягів, які мають стабільний попит у пасажирів, і розроблено розклад для призначення 5 нових потягів у внутрішньому сполученні: №150/149 Запоріжжя – Кривий Ріг – Київ; №255/256 Харків – Київ; № 539/540 Київ – Івано-Франківськ; № 545/546 Дніпропетровськ – Львів; № 589/590 Київ – Генічеськ.

Водночас, скасовано потяги, які не мали достатнього попиту у пасажирів: № 155/156 Київ – Одеса; № 632/631 Маріуполь – Луганськ і № 698/697 Херсон – Нововесела. Також скасовано 5 потягів формування російської залізниці: № 221/222 Москва – Адлер № 227/228 Санкт-Петербург – Новоросійськ № 237/238 Москва – Анапа № 257/258 Красноярськ – Сімферополь і № 265/266 Нижній Тагіл – Сімферополь.

Згідно з повідомленням, також у новому графіку руху потягів передбачено призначення нових безпересадочних і причіпних вагонів: 1 вагон Одеса – Мурманськ (влітку двічі на тиждень з потягами № 432/323-324/431), 1 вагон Дніпропетровськ – Уфа (цілорічно раз на 4 дні з потягами № 16-54/53-15), 1 вагон Дніпропетровськ – Красноярськ (цілорічно раз на 4 дні з потягами № 16-54-134/133-53-15), 1 вагон Донецьк – Уфа (цілорічно раз на 4 дні з потягами № 338-54/53-9), 1 вагон Донецьк – Красноярськ (цілорічно раз на 4 дні з потягами № 16-54-134/133-53-15), 1 вагон Київ – Уфа (цілорічно через день з потягами № 350-54/53-88), 1 вагон Харків – Красноярськ (цілорічно через день з потягами № 54-134/133-53-15).

Крім того, у новому графіку десяти парам потягів змінено маршрут проходження за окремими ділянками, 26 парам змінено періодичність курсування, 8 парам змінено нумерацію відповідно до категорії. Також на підставі аналізу посадки/висадки пасажирів по станціях з урахуванням економічної доцільності скасовано 112 зупинок у 48 потягах.

В цілому у новому графіку «Укрзалізниця» розробила розклад для призначення 364 пар потягів: 198 пар у внутрішньому сполученні, 21 пара – в міжнародному і 145 пар – з країнами СНД. З них 68 пар фірмових потягів: 60 – у внутрішньому сполученні і 8 – у міждержавному.

Із загальної кількості потягів 255 пар нового графіка (69,5%) мають категорію швидких. Маршрутна швидкість пасажирських потягів становить 54,5 км/год., що на 0,5 км/год. більше, ніж у графіку руху на 2009-2010 роки.