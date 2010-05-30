Азаров переконаний у конкурентоспроможності хімії

Прем`єр-міністр Миколи АЗАРОВ переконаний у конкурентноздатності вітчизняної хімічної продукції.

Про це йдеться у його привітанні з Днем хіміка, повідомляє Департамент інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України.

“Постійний творчий пошук, самовіддана праця трудових колективів підприємств хімічного комплексу дали змогу забезпечити в умовах світової фінансової кризи збереження експортного потенціалу, створення сучасного виробництва для внутрішнього ринку. Уряд зі свого боку доклав зусиль, щоб ціна на газ – основну сировину для «великої хімії» – стала конкурентоспроможною. Переконаний, що хімічна продукція з українською маркою займатиме гідне місце на вітчизняному і світовому ринку”, - зазначається у вітанні М.АЗАРОВА.