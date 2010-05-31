В Ахметова кажуть, що з власниками Запоріжсталі не судяться

На даний момент Група СКМ не є акціонером ВАТ «Запоріжсталь» і не укладала будь-яких договорів на придбання акцій підприємства з його власниками.

Про це говориться в офіційному коментарі СКМ щодо інформації про підписання договору купівлі-продажу акцій ВАТ «Запоріжсталь» підприємствами Групи СКМ.

Крім того, в СКМ зазначають, що ні Рінат АХМЕТОВ особисто, ні Группа СКМ не подавали жодних позовів до власників «Запоріжсталі» з цього приводу.

Як повідомило сьогодні інтернет-видання “Українська правда” з посиланням на джерело, підприємства групи Р.АХМЕТОВА у травні цього року уклали договір купівлі-продажу з власниками “Запоріжсталі” на придбання акцій меткомбінату. “Більш того, власники комбінату одержали 50 млн. дол. застави. Потім з незрозумілої причини власники “Запоріжсталі” захотіли повернути назад заставу і розірвати угоду, погодившись при цьому додатково сплатити 50 млн. доларів штрафу”, - повідомляє видання.

За даними “Української правди”, угоду було розірвано через те, що російський покупець запропонував акціонерам “Запоріжсталі” таку ціну, що дозволяла їм одержати за свої акції більше, навіть з урахуванням виплати штрафу. “Новий договір на продаж меткомбінату було укладено зі структурами, близькими до Внешэкономбанка Росії. Джерела повідомляють, що остаточна ціна “Запоріжсталі” становила 1,7 млрд. доларів”, - пише “Українська правда”.

За інформацією її джерел, у зв`язку з цим адвокати Р.АХМЕТОВА подали позов до Лондонського суду, який наклав арешт на акції комбінату до розгляду справи.

Довідка УНІАН. ВАТ "Запоріжсталь" працює на ринках чавуну, слябів, штаб гарячекатаних рядових і конструкційних, прокату листового холоднокатаного рядового, конструкційного тощо, займаючи монопольне становище на ринках сріблянки, холоднокатаних листів, тонколистового прокату, жерсті чорної, жерсті білої, стрічки сталевої холоднокатаної, гнутих профілів сталевих і замкнутих холодногнутих профілів.