Україна ініціює створення причорноморської зернової біржі

Україна ініціює створення біржі з торгівлі зерном для країн Причорноморського регіону, і продовжує обговорювати ідею організації разом з Росією і Казахстаном причорноморського зернового пулу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК під час брифінгу в Сімферополі.

«На сьогодні є певні наукові розрахунки того, наскільки ефективне чи неефективне (створення зернового пулу – УНІАН)», - сказав міністр.

Водночас М.ПРИСЯЖНЮК відзначив, що «за п`ять років, поки гальмували ідеологію і ідею створення пулу, Казахстан «розвернув свої зернові потоки на Китай», а російські зернові компанії побудували досить багато елеваторів на Чорному морі, на своїй території. Щоправда, мілководдя не дає можливості вантажити там великі судна».

«Є певні труднощі, однак ми планомірно йдемо до цієї мети. Плюс до цього ми виступили ініціаторами створення причорноморської зернової біржі», - сказав міністр.

За його словами, створення такої біржі дасть можливість не «займатися хеджуванням контрактів на біржі Чикаго».

«Нас підтримує Франція, нас підтримує Німеччина і всі причорноморські країни. Ми в цьому напрямі рухатимемося», - відзначив міністр.

М.ПРИСЯЖНЮК додав, що три країни – Росія, Україна і Казахстан – виробляють 29% світового обсягу зерна.