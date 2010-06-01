ГПУ і СБУ затримали заступника міністра з хабарем $200 тисяч
15:29, 01 червня 2010Суспільство
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Взяли на гарячому
Управлінням з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури спільно зі Службою безпеки України затримано «на гарячому» заступника міністра одного з міністерств під час одержання хабара в особливо великому розмірі за сприяння у призначенні на посаду керівника обласного рівня.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, проводяться першочергові слідчі дії.
Водночас, як повідомило УНІАН поінформоване джерело, в отриманні 200 тис. доларів хабара викрито посадовця Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.
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