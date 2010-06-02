У сутенерів вилучили зброю і записи про заробітки повій

У Дніпропетровській області за сутенерство та втягнення осіб у заняття проституцією заарештовано трьох членів злочинної групи.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС у Дніпропетровській області, усі заарештовані - безробітні віком від 28 до 32 років та мають кримінальне минуле. ЦГЗ не уточнює кількість осіб, втягнених зловмисниками до заняття проституцією.

Під час проведення санкціонованих обшуків за адресами зловмисників були вилучені мобільні термінали, чорнові нотатки із записами про заробітки повій, помпова рушниця з набоями, наручники та пістолет іноземного виробництва, який визнаний вогнепальною зброєю.

За фактом злочинної діяльності сутенерів порушено кримінальну справу за ознаками ч. 3 ст. 303 Кримінального кодексу України (сутенерство або втягнення особи у заняття проституцією). Ведеться слідство.