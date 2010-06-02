День флоту України і Росії планується відзначати разом

День флоту України й День ВМФ Росії в Севастополі флоти двох країн, як планується, відзначатимуть спільно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Севастопольської міськдержадміністрації Валерій САРАТОВ на прес-конференції.

На запитання, чи буде спільним святкування Дня флоту України (в першу неділю липня) й Дня ВМФ РФ (у останню неділю липня), він відповів: «Планується, щоб святкування двох свят - обох флотів - були спільними».

В.САРАТОВ сказав: «Так, ми, звичайно, плануємо залучити до святкування Дня флоту України й Чорноморський флот Росії. Ми взагалі плануємо, щоб ...росіяни взяли участь у святкуванні Дня українського флоту, в свою чергу, наші, українські військовослужбовці - в святкуванні Дня російського ВМФ».

Як додав В.САРАТОВ, «треба віддати належне нашим президентам: вони абсолютно, на 180 відсотків поміняли відносини двох держав, що вплинуло й на відносини двох флотів. Ці відносини - дружні».

За його словами, День флоту України «пройде за тією ж (колишньою) схемою» але «там буде одна фішка». За інформацією В.САРАТОВА, «на День флоту України в Севастополі планується відкриття Музею військово-морського флоту» на Михайлівському равеліні.