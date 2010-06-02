У Київському зоопарку наполягають, що бізона отруїли

У Київському зоопарку наполягають, що причиною смерті бізона Вії стало отруєння.

Про це сказано в переданому УНІАН прес-релізі Київського зоопарку від 1 червня.

«Розтин тіла самки бізона Вії, котра загинула 30 травня в столичному зоопарку, показало, що велика кількість крововиливів в організмі тварини може бути наслідком гострої форми інтоксикації, можливо, отрутою невідомого походження. Сьогодні зразки тканин загиблої тварини будуть передані на експертизу, висновки якої мають дати змогу фахівцям підтвердити діагноз і визначити речовину, що стала причиною загибелі бізона», - наголошується в прес-релізі.

У зоопарку наполягають, що результати розтину роблять недійсними твердження про те, що тварина померла через старість. «Справді, бізон Вія, якій на момент загибелі було 26 років, перебувала вже в похилому віці. Проте, Вія була клінічно здоровою твариною і до того фатального вечора вона почувалася себе дуже добре. Її раптова смерть не могла бути викликана природними причинами», - сказано в прес-релізі.

У Київському зоологічному парку багато тварин, вік яких перевищив або наближається до максимального віку. Це 20-річний лев Віка, 30-річний малайський ведмідь Соломон, 40-річний білий південний носоріг Тривога, 52-річна самка гіпопотама Бреста, 30-річний гуанако Яструб, 42-річна самка шимпанзе Міксі, 54-річний казуар Казік, 90-річний самець китайського алігатора Жабік та інші. «Якщо слідувати логіці людей, які, не будучи фахівцями ні в області ветеринарії, ні в області зоології, поширюють необдумані заяви, вони давно мали були б померти. Проте, всі ці тварини чудово почуваються і, переконані, ще не один рік радуватимуть наших відвідувачів. Саме завдяки високому рівню професіоналізму працівників зоопарку, котрі забезпечують їм гідні умови утримання, догляд і ветеринарне обслуговування», - підкреслюють у зоопарку.

У зв`язку з останніми подіями дирекція Київського зоологічного парку закликає всіх, і, насамперед, правоохоронні органи, утриматися від непрофесійних коментарів. «Переконані, що кияни, як і працівники зоопарку, чекають від них активних слідчих дій і результатів, а не гучних заяв, які о не мають під собою ніяких підстав», - наголошується в прес-релізі.

Як повідомляв УНІАН, учора, 1 червня, в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ-Украина» керівник Центру громадських зв`язків Головного управління МВС України в Києві Володимир ПОЛІЩУК заявив, що жодна із смертей тварин, що трапилися в Київському зоопарку за останній час, не була викликана отруєнням.

За його словами, під час експертизи в тканинах загиблого в зоопарку слона Боя отрутохімікатів не виявлено.

Крім того, В.Поліщук не бачать підстав стверджувати, що самку бізона отруїли. "Найімовірніше, бізон помер від старості. Ці тварини живуть 20-25 років, а цій самці було 26", – сказав він.

Газета також писала, що згідно з попередніми результатами анатомічного розтину бізона, що проводився в Національному університеті біоресурсів і природокористування, тварина померла від вікових змін в організмі.

26 квітня цього року в столичному зоопарку помер індійський слон по кличці Бой, а 26 травня – верблюдиця Майя. За версією керівництва звіринця, тварин отруїли колишні працівники підприємства, звільнені за фінансові зловживання. Минулої неділі, 30 травня, в зоопарку Києва померла 26-річна самка бізона по кличці Вія. На думку керівництва КП "Київський зоопарк", її теж отруїли.