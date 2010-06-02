Київський зоопарк закликає міліцію утримуватися від непрофесійних заяв

Київський зоологічний парк закликає міліцію утримуватися від непрофесійних заяв щодо можливих причин загибелі тварин зоопарку до проведення гістологічного дослідження тканин і офіційного встановлення причин смерті.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київського зоопарку, яке має УНІАН.

Прес-служба відзначає, що факт умисного отруєння тварин зоопарку знаходить все більше підтверджень.

«Вчора фахівці кафедри фізіології, які брали участь у розтині, підтвердили наявність ознак сильного ураження токсинами органів слона і верблюдиці. Також розтин, проведений фахівцями зоопарку, показав присутність численних крововиливів в організмі бізона, причиною чого може бути гостра форма інтоксикації невідомою отрутою», - повідомили у прес-службі, додавши, що зразки тканин бізона учора також були передані на токсико-хімічну і гістологічну експертизи.

«В той же час, ігноруючи аргументи фахівців, прес-служба Головного управління Міністерства внутрішніх справ м. Києва поширює заяви, які прямо суперечать висновкам експертів. Зокрема, міліція продовжує стверджувати, що слон Бой помер від виснаження чи відсутності вакцинації, верблюд - через хворобу, а бізон - від старості. Настільки категоричні висновки робляться лише на підставі токсико-хімічної експертизи за досить обмеженою кількістю маркерів токсичних речовин, без проведення гістологічного дослідження внутрішніх органів тварин. Більше того, проведення таких досліджень затягується з незрозумілих причин, не дивлячись на неодноразові звернення дирекції зоопарку », - йдеться у повідомленні.

У зоопарку вважають, що такий непрофесійний підхід співробітників МВС породжує «всілякі спекуляції і перекручування фактів».

«Переконані, що метою слідства має бути встановлення істини, а не покращення іміджу правоохоронних органів чи спроби виправдати відсутність прогресу в розслідуванні злочинів проти тварин столичного зоопарку», - йдеться у повідомленні прес-служби зоопарку.

Як повідомляв УНІАН, учора, 1 червня, в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ-Украина» керівник Центру громадських зв`язків Головного управління МВС України у Києві Володимир ПОЛІЩУК заявив, що жодна зі смертей тварин, які трапилися в Київському зоопарку за останній час, не була викликана отруєнням.

За його словами, під час експертизи в тканинах загиблого в зоопарку слона Боя отрутохімікатів не виявлено.

Крім того, В.ПОЛІЩУК не бачить підстав стверджувати, що самку бізона отруїли. "Найімовірніше, бізон помер від старості. Ці тварини живуть 20-25 років, а цій самці було 26", – сказав він.

Газета також писала, що згідно з попередніми результатами анатомічного розтину бізона, що проводився в Національному університеті біоресурсів і природокористування, тварина померла від вікових змін в організмі.

26 квітня цього року в столичному зоопарку помер індійський слон на ім’я Бой, а 26 травня – верблюдиця Майя. За версією керівництва звіринця, тварин отруїли колишні працівники підприємства, звільнені за фінансові зловживання.

30 травня у зоопарку Києва померла 26-річна самка бізона на ім’я Вія. На думку керівництва КП "Київський зоопарк", її теж отруїли.