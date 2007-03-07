Табачник вважає, що мистецтво Жолдака - для пересичених людей

Віце-прем’єр-міністр України Дмитро ТАБАЧНИК вважає, що театр епатажу, театр насильства над особою йде у минуле, і художні методи, які сповідує режисер Андрій ЖОЛДАК, давно відкинуті театральною Європою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Д.ТАБАЧНИК сказав під час перебування у Харкові в ефірі обласного телеканалу, коментуючи ситуацію, за якої А.ЖОЛДАК пішов з посади генерального директора і художнього керівника Харківського академічного українського драматичного театру ім. Т.Шевченка.

«Художні методи, які сповідує Андрій ЖОЛДАК, у Європі давно відторгнуті», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

При цьому він вважає, що «Лесь Курбас сповідував абсолютно іншу театральну естетику. І завдання театру, в стінах якого він творив, це, в першу чергу, - повернення до естетики Курбаса, а не насильство над естетикою».

Водночас Д.ТАБАЧНИК підкреслив, що «як мистецтво артхаузне, для вибраного кола пересичених людей» мистецтво А.ЖОЛДАКА має право на існування.

«Будь-яке діяння у мистецтві, - вважає Д.ТАБАЧНИК, - має право на життя, особливо, якщо це робиться не за державні кошти».