Ющенко присвоїв Вакарчуку звання Героя України

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні у Львові взяв участь в урочистому засіданні Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка з нагоди 60-річного ювілею лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, ректора цього університету, професора Івана ВАКАРЧУКА.

Про це повідомляє Офіційний інтернет-сайт глави держави.

В.ЮЩЕНКО вручив Іванові ВАКАРЧУКУ Орден Держави. Указ Президента України про присвоєння ректорові Львівського національного університету імені Івана Франка звання Героя України з врученням Ордена Держави зачитав заступник глави Секретаріату Президента України Віктор БОНДАР.

В.ЮЩЕНКО привітав ювіляра, високо оцінивши його віддане служіння Україні. Президент висловив переконання, що життєвий шлях І.ВАКАРЧУКА є гідним прикладом для його студентів та всієї української громади. Він особливо відзначив принципову громадянську позицію ректора ЛНУ. «Переконаний, з такою громадянською позицією, як Ваша, ми будемо мати не тільки першокласних вчених, студентів, а й найголовніше – першокласних громадян України», – підкреслив В.ЮЩЕНКО. Президент також відзначив, що І.ВАКАРЧУК має авторитет у наукових колах як України, так і світу.

Говорячи про надзвичайну важливість освіти, Президент сказав: «Майбутнє будь-якої нації, її місце і в сьогоднішньому, і в завтрашньому світі буде визначати відповідь на один простий тест – яку освітню політику проводить держава, яку освіту має пересічний громадянин. Виграти конкуренцію в освіті – це виграти сьогоднішній день».

У своєму виступі на засіданні Вченої ради Президент також порушив деякі питання щодо внутрішньополітичної ситуації в Україні. Говорячи про конституційну реформу, В.ЮЩЕНКО ще раз наголосив на необхідності створення Конституційної комісії з представників політичних сил, виконавчої влади, парламенту, громадськості. Ця комісія має розробити спільну позицію в питаннях основ державного управління. В.ЮЩЕНКО також наголосив, що головним для політичних сил в нашій державі нині є їхня консолідація навколо основних національних пріоритетів. Звертаючись до присутніх, Президент закликав їх і надалі бути провідниками ідей українства, патріотизму у суспільстві.