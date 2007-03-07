Укрзалізниця призначила на березневі свята 18 додаткових поїздів
В лідерах - Південно-Західна залізниця
Для забезпечення перевезень пасажирів на березневі свята, станом на 7 березня, «Укрзалізниця» додатково призначила 18 поїздів.
Про це УНІАН повідомили в прес-центрі відомства.
Зокрема, Південно-Західна залізниця призначила додаткові поїзди Київ-Ужгород, Київ-Івано-Франківськ, Київ-Мукачеве, Київ-Львів, 2 поїзди Київ-Сімферополь, а також поїзди Київ-Ужгород і Київ-Донецьк.
Донецька залізниця призначила додатковий поїзд Донецьк-Київ.
Південна залізниця призначила додаткові поїзди Харків-Іловайськ, Кременчук-Київ, Харків-Сімферополь.
Придніпровська залізниця - Дніпропетровськ-Київ і Сімферополь-Київ.
Львівська залізниця - Ужгород-Київ і Івано-Франківськ-Київ.
Одеська залізниця - Херсон-Київ і Одеса-Київ.