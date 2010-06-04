Суд арештував заступника міністра, якого спіймали на хабареві

Печерський районний суд Києва за поданням Генеральної прокуратури України 3 червня обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику міністра охорони навколишнього природного середовища Богдану ПРЕСНЕРУ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня прес-служба Генеральної прокуратури повідомила, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ відомства спільно зі Службою безпеки України затримано «на гарячому» заступника міністра одного з міністерств під час одержання хабара в особливо великому розмірі за сприяння у призначенні на посаду керівника обласного рівня. За даними джерела, в отриманні 200 тис. доларів хабара викрито посадовця Міністерства охорони навколишнього природного середовища.

2 червня на засіданні уряду прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ повідомив, що рішенням Кабінету міністрів Б.ПРЕСНЕРА звільнено з посади заступника міністра охорони навколишнього природного середовища.