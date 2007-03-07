Наомі Кемпбелл вимиє підлогу в гаражі для сміттєвозів

New York Post оголосив про початок "громадських робіт", на яких цілих п`ять днів, з 19 по 23 березня, буде зайнята Наомі Кемпбелл. Дратівлива топ-модель підмітатиме і митиме підлоги в розташованому на Манхеттені гаражі для сміттєвозів управління комунального господарства Нью-Йорка, в одному з найбідніших і брудніших районів Нижньому Іст-Сайді.

Суддя Нью-Йорка виніс Кемпбелл такий принизливий вирок як покарання за те, що вона напала на свою домробітницю Анну Сколавіно, пише Corriere della Sera. Інцидент стався у березні минулого року. Коли Кемпбелл не знайшла джинсів у своїй шикарній квартирі на Парк Авеню, вона накинулася на Сколавіно, звинувачуючи її в крадіжці, і ударила жінку по голові своїм мобільним телефоном, прикрашеним коштовним камінням. У лікарні жінці наклали п`ять швів, щоб зашити рану, що кровоточила.

Попри цілу команду дорогих адвокатів, суддя на процесі не повірив в їхню версію "нещасного випадку". Тому що Сколавіно - лише остання з чотирьох домробітниць і помічниць, які звинуватили чорношкіру Венеру у фізичному нападі на них.

Єдина поступка, на яку пішов суддя, що засудив Кемпбелл, до терапії для людей з неврівноваженою психікою: він дозволив фотомоделі виконувати роботу в закритому приміщенні. Далеко від нескромних софітів ТБ і папарацці, які можуть відобразити її в якому-небудь не дуже елегантному вигляді і помістити фото в таблоїдах.

Щось подібне вже відбулося з Бой Джорджем, якого в серпні минулого року засудили до громадських робіт як покарання за злочин, пов`язаний з наркотиками. Все закінчилося тим, що в той же Lower East Side наїхала безліч представників ЗМІ, щоби постежити за співаком.

За матеріалами inopressa