Погода на 8 березня

8 березня в Україні опади не очікуються, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

У південних, центральних та північних областях вночі, вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, поривчастий. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, у західних областях та на Південному узбережжі Криму 1-5° тепла; вдень 4-9° тепла, у західних областях та південній частині 10-15°.

9-10 березня - мінлива хмарність. Без опадів, лише у західних областях невеликий дощ, у Карпатах з мокрим снігом (10 березня місцями). Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний та східний з переходом у західних областях на північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, в західних областях 0-5° тепла; вдень 5-10° тепла, у західних та південних областях місцями до 13° тепла; у східній частині країни вночі 1-6° морозу, вдень 3-8° тепла.

11-12 березня - без істотних опадів, лише 12 березня вночі у північних областях невеликі, вдень у східних областях, Криму та Приазов`ї помірні опади, переважно дощ. Температура вночі від 3° морозу до 3° тепла, вдень 5-10° тепла, у південній частині до 13°.

У Києві та області завтра опади не очікуються. Вночі, вранці у Києві та місцями по області туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, поривчастий. Температура у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 6-8° тепла; по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла.

9-10 березня - мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 5-10° тепла.

11-12 березня - без істотних опадів, лише вночі 12 лютого невеликі опади, переважно дощ. Температура вночі від 3° морозу до 3° тепла, вдень 5-10° тепла.