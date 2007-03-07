Добкіна вибрали президентом

Мера Харкова Михайла ДОБКІНА обрано почесним президентом відродженого міського Клубу директорів шкіл.

Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує веб-сайт Харківської міськради.

На засіданні 6 березня члени клубу ухвалили рішення відновити активну роботу харківського Клубу директорів шкіл. Також було ухвалено рішення обрати М.ДОБКІНА почесним президентом клубу - зі складанням урочистої присяги і врученням сертифікату почесного президента.

У планах директорів - не тільки обмін досвідом з колегами з інших областей України і створення сайту клубу, але й виїзні зустрічі, інтернет-конференція і конкурс на кращу управлінську модель.

М.ДОБКІН повідомив директорам шкіл, що 2008 рік може стати у Харкові Роком освіти. Управлінцям запропоновано взяти участь у розробці плану заходів, які можуть відбутися цього року. «Сприйматимуться найсміливіші і несподівані ідеї», - пообіцяв вчителям міський голова. Директори шкіл мають намір розглянути свої плани і пропозиції на Рік освіти під час найближчого виїзного засідання клубу.

М.ДОБКІН також запропонував увести, окрім клубного шарфа, і клубний піджак. А оскільки більшість членів клубу – жінки, для дизайну і пошиття піджаків може бути найнятий відомий харківський кравець.