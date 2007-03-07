Четверо білорусів пограбували водія Жигулів

Відібрали навіть запчастини

У Житомирської області поблизу селища Олевськ четверо невідомих вночі 3 березня вчинили напад на автомобіль «Жигулі» і відібрали у 30-річного водія 1 тис. доларів, 140 гривень та автозапчастини. Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків із громадськістю МВС України, працівники міліції затримали чотирьох громадян Білорусі віком 18-22 роки. Частину викраденого вилучено.

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