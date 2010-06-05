Одесити пропонують засадити кактусами Олешківські піски

Одеські аматори розведення кактусів пропонують засадити цими рослинами піщану пустелю у Херсонській області - Олешківські піски.

Як повідомила кореспонденту УНІАН секретар одеського клубу любителів кактусів «Астерія» Наталія ЕЛЛІС, Олешківські піски ідеально підходять для вирощування деяких видів кактусів.

«Олешківські піски сповна підходять для вирощування деяких видів кактусів, які володіють морозостійкими властивостями. Крім того, там можуть прижитися і високогірні види цих рослин. Інша справа, щоб ніхто їх звідти не вкрав», - зауважила Н.ЕЛЛІС.

Довідка УНІАН. Олешківські піски - піщаний масив, розташований у 30 км на схід від Херсона. Пустеля складається з дюн і піщаних пагорбів заввишки близько 5 м, вкритих рослинністю.