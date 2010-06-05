У Запоріжжі на хабарі затримали чиновника

У Запоріжжі під час отримання хабара затримали заступника голови Шевченківської райдержадміністрації.

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Запорізької області, «заступник голови Шевченківської райадміністрації Запоріжжя був затриманий співробітниками Управління з боротьби з економічною злочинністю на місці злочину – 4 червня під час отримання 2 тис. грн. хабара у своєму службовому кабінеті».

За даними прокуратури, гроші були одержані за видачу дозволу на лоткову торгівлю на території району.

Вирішується питання про порушення стосовно заступника голови райдержадміністрації кримінальної справи за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (отримання хабара посадовцем, що займає особливо відповідальне положення).