Янукович: Угорщина мріє про таке зростання, як в Україні

Угорщина зацікавлена у вивченні українського досвіду економічного розвитку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів, коментуючи підсумки свого вчорашнього візиту в Республіку Угорщина.

Він зазначив, що в ході зустрічі з ним прем`єр-міністр Угорщини Ференц ДЮРЧАНЬ висловив зацікавленість у вивченні українського досвіду економічного розвитку.

«Вони мріють, щоб в Угорщині було зростання таке, як в Україні. Там ситуація досить складна, і вони працюють «по нулях», - сказав прем`єр, відзначивши при цьому, що уряд Угорщини заявив про свій намір вивчати український досвід на рівні роботи двосторонньої міжурядової комісії з економічного співробітництва.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні Кабміна В.ЯНУКОВИЧ доручив економічному блоку уряду на чолі з першим віце-прем`єр-міністром, міністром фінансів Миколою АЗАРОВИМ підготувати до кінця березня проведення громадських слухань з обговорення Стратегії розвитку держави на період до 2011 року.

Він запропонував орієнтуватися в роботі на ті країни, динаміка розвитку яких забезпечена за рахунок реформ і вибору пріоритетності реформ. «Такі країни розвиваються успішніше. Нас не влаштовує європейське зростання економіки на рівні 3%, нам потрібно мати не менше 7-8% зростання – тоді ми зможемо підвищувати стандарти життя і досягти їх світового рівня», - вважає глава уряду.

Довідка УНІАН. Державний комітет статистики України покращив показник зростання ВВП України за підсумками 2006 року до 7,1%.

Раніше Державний комітет статистики повідомляв, що зростання ВВП в 2006 році проти 2005 року становило 7%.

Зростання реального валового внутрішнього продукту України в січні 2007 року проти січня 2006 року становило 9,3%.

При формуванні державного бюджету на 2007 рік Кабмін виходив з прогнозу показника інфляції 7,5%, зростання ВВП - 6,5%.

Світовий банк прогнозує зростання валового внутрішнього продукту України в 2007 році на рівні 4,5%, інфляцію – 10,7%.

За прогнозом Міжнародного валютного фонду, зростання реального ВВП в Україні становитиме в 2007 році 4,3-4,5%, інфляція - 12,9-13,6%.

За даними Державного комітету статистики, зростання ВВП в 2006 році проти 2005 року становило 7%, промислове виробництво зросло на 6,2%. Інфляція в Україні за підсумками 2006 року становило 11,6%.