Київські чиновники «нагріли» медиків на 1,5 мільйона

У Києві викрито посадовців одного з управлінь КМДА, які своїм рішенням незаконно зменшили видатки на зарплату для працівників лікарні на суму 1,5 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, Слідчим управлінням ГУМВС порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.211 (видання нормативно-правових або розпорядчих актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку) Кримінального кодексу України.